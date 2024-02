Da Ferrara a Carofiglio per parlare di ’Circonomia’

di Tiziana Petrelli

Da centro piceno a città Romana, Fano fu poi pentapoli marittima in epoca bizantina e dominio dei Malatesta al tempo del Medioevo, ma fu anche il centro in cui si diede vita allo Stato Pontificio. Città della Fortuna, Città del Carnevale, Città dei Bambini e della bambine e infine Città di Vitruvio. Ma di tutto questo nella settimana in cui Pesaro Città della Cultura 2024 accenderà i suoi riflettori su Fano, non c’è traccia. E’ infatti tutto concentrato sui temi dell’economia circolare e della transizione ecologica il ricco calendario di eventi (ben 30 in tre giorni) assemblato dal Comune di Fano per celebrare il fermento culturale cittadino, nella settimana che va dal 4 al 10 marzo.

Si intitola infatti "Circonomia" il festival di Alba inserito nella settimana della Cultura fanese che si fregia dello slogan "Naturalmente culturali" e che vedrà sbarcare in città grandi nomi del giornalismo, ma anche famosi ambientalisti, politici, manager e il designer Mario Cucinella. L’evento, che si svolgerà nelle giornate del 7,8, 9 e 10 marzo con un’anteprima il 5 marzo a Fano (e a maggio ad Alba), è stato presentato ieri dall’assessore alla Cultura del comune di Fano, Cora Fattori, da Francesco Ferrante tra i promotori del Festival Circonomia nato 9 anni fa ad Alba, da Andrea Angelucci presidente del Circolo culturale Bianchini.

"Con Circonomia - ha dichiarato la Fattori - partiamo dalla cultura, come leva strategica di una crescita sana e sostenibile, per connetterla all’ambiente e a tutte le sue tematiche. Diventa, dunque, un momento necessario per offrire la migliore sintesi e un felice raccordo su cultura, ambiente ed economia, con la consapevolezza che sia sempre necessario puntare in alto e guardare lontano". Nella presentazione si è dato più spazio a spiegare queste motivazioni (forse una circostanza dovuta al fatto che all’interno della giunta Seri non tutti sono d’accordo con questa scelta?), che a illustrare gli eventi di cui al momento si sa che il 7 marzo pomeriggio (Chiesa di Santa Maria del Gonfalone) Ilaria Sotis intervista due ragazzi dei gruppi che praticano azioni di disobbedienza civile per richiamare l’attenzione sulla crisi climatica; la sera dell’8 (sempre al Gonfalone) incontro su "L’architettura al tempo della crisi ecologica" con Mario Cucinella, Roberta Franceschinelli e Laura Gatti; il 9 pomeriggio (Teatro della Fortuna) andrà in scena un vero e proprio "processo" alla transizione ecologica dal titolo "Pranzo di gala o massacro sociale?", condotto dal giornalista Paolo Pagliaro, che vedrà una giuria composta da studenti pronunciarsi: o a favore della difesa (che vedrà impegnati la giornalista Francesca Santolini, il presidente di Legambiente Stefano Ciafani, l’ingegnera ambientale Annalisa Corrado e l’ex-ad di Enel Francesco Starace) oppure l’accusa (che schiererà i giornalisti Francesco Borgonovo, Giuliano Ferrara e Patrizia Feletig e l’esperto di energia Giuseppe Zollino) a cui seguirà l’intervista pubblica allo scrittore Gianrico Carofiglio sulla "ecologia delle parole" con firmacopie dell’ultimo suo romanzo - "L’orizzonte della notte" - in uscita il 20 febbraio. La sera del 10 marzo evento di chiusura con l’Orchestra Sinfonica Gioachino Rossini che eseguirà la nona sinfonia di Beethoven a Teatro.