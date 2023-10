Da fontana ad aiuola:: "Non va bene"

Nata come una fontana oggi, a tutti gli effetti, è un’aiuola con piante a scarsa manutenzione e bassa esigenza idrica. Parliamo della grande (ex) fontana che, con i suoi (ex) zampilli, avrebbe dovuto animare, il centro del Parco Miralfiore. Ieri con l’interpellanza del consigliere all’opposizione, Emanuele Gambini (Prima c’è Pesaro), è stato possibile fare il punto sul destino dell’opera: tornerà ad essere lo specchio d’acqua di un tempo o resterà, per sempre, nella sua versione attuale? L’assessore Enzo Belloni è andato sul concreto: "La manutenzione della fontana è sempre stata molto laboriosa anche per via dei numerosi atti vandalici di cui è stata vittima negli anni– ha detto Belloni –. Quando si sono rotte le tubature è diventata ricettacolo di immondizia e zanzare: da qui la trasformazione in aiuola, esteticamente meno suggestiva, ma certamente più decorosa. Ad oggi il ripristino dell’acqua non è stata una priorità: troppi lavori da fare".

Nella sua controreplica, Gambini, ha però dato un’idea che è piaciuta a molti dei presenti in aula: "E’ un peccato – ha osservato Gambini –. Pensate che bello sarebbe se si riuscisse a ridare vita agli zampilli e magari azionare un meccanismo di giochi d’acqua sulle note di Gioachino Rossini. Secondo me i soldi bisognerebbe trovarli, anche in vista di Pesaro capitale della Cultura 2024". Per Gambini l’intervento di riparazione varrebbe comunque la candela: "Credo che il Comune se lo possa permettere: peggio è vedere una fontana ridotta ad aiuola – ha concluso Gambini –. Tutti gli anni bisogna cambiare il filtro per garantire la salubrità dell’acqua ed evitare che si formino dei batteri se un bambino accidentalmente vi si bagni. E’ lo stesso rischio che ci prendiamo in Piazza Europa".

Solidea Vitali Rosati