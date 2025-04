"Da Gambini parole fuori tempo massimo"

"Sui rifiuti, Gambini scopre solo ora il ruolo degli amministratori. Peccato che in 10 anni non abbia mai fatto una scelta". A replicare alle parole del sindaco uscite ieri su queste pagine, in cui Gambini si dichiarava d’accordo con Biancani e invitava i sindaci ad avere il coraggio di prendere decisioni urgenti sulla gestione dei rifiuti, è Federico Scaramucci, del Pd urbinate: "Le parole di Gambini sulla gestione dei rifiuti provinciali dimostrano una cosa chiara: la consapevolezza che chi amministra ha il dovere di fare delle scelte. Un principio sacrosanto, che però Gambini sembra aver dimenticato negli ultimi dieci anni. Infatti, da sindaco di Urbino e da vicepresidente della Provincia, Gambini ha avuto tutto il tempo e le responsabilità per avanzare proposte concrete sulla gestione dei servizi pubblici locali, dai rifiuti all’acqua. Eppure, in tutti questi anni, non abbiamo visto alcuna iniziativa, alcun piano strutturato, alcuna scelta che dimostrasse una reale volontà di affrontare i problemi. Oggi, dopo un decennio di immobilismo, Gambini si scopre critico e si erge a paladino della buona amministrazione. Peccato che le sue parole arrivino fuori tempo massimo".