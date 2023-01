Dà in escandescenza in tribunale, allontanato

Lo stava aspettando nella sua auto parcheggiata nel canneto vicino a un’area di sosta di Marotta. Doveva essere un incontro amoroso e invece quell’appuntamento di sarebbe trasformato in un’aggressione condita da minacce di morte del tipo "vieni in spiaggia che ti sgozzo". Ieri la vittima, un 40enne di Fano, avrebbe dovuto ripercorrere quei momenti per lui così drammatici in aula, nel processo contro il suo presunto aggressore, un 32enne di Jesi. Ma dal banco degli imputati, il 40enne, alla domanda del giudice che cercava di farsi spiegare alcuni dettagli, ha dato in escandescenze e ha cominciato a lanciare insulti pesanti contro lo stesso magistrato. Urla così forti da attirare l’attenzione della polizia giudiziaria, subito intervenuta. Il 40enne è stato invitato ad allontanarsi dall’aula. E il suo difensore, l’avvocato Domenico Surace, ha dichiarato di rinunciare al mandato. Il processo è stato rinviato e alla prossima udienza in cui si cercherà di chiarire i contorni della vicenda.

e.ros.