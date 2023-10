Dà in escandescenze a casa dell’anziano e aggredisce gli agenti

Una donna di origine moldava, di 47 anni, senza una fissa dimora né un lavoro, è stata arrestata l’altro ieri in via Basento, a Vismara, dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti erano stati chiamati da un anziano vedovo che aveva dato ospitalità alla donna perché amica della defunta moglie. Essendo senza un tetto, si era offerto di darle una camera in attesa che trovasse un lavoro in una famiglia come badante. Ma dopo quindici giorni di convivenza, l’uomo ha chiamato il 112 perché non era più possibile arginare gli effetti delle sbronze della donna che la facevano diventare intrattabile. Così, alla vista degli agenti di polizia, la 47enne ha iniziato ad inveire contro di loro cercando di aggredirli tanto da danneggiare anche la volante di polizia con calci e pugni. Arrestata, ieri mattina è stata portata davanti al giudice che ha convalidato l’arresto con scarcerazione. La donna è tornata libera anche se non sapeva dove andare.