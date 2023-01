Da Lamoli un romanzo che analizza ’Nord e Sud’

E’ stato presentato a Lamoli, suo paese di residenza e successivamente al Centro Congressi di Peglio il romanzo Nord e Sud (Edizioni Helicon) di Stefano Gentili (54 anni).

"La prima presentazione – spiega Gentili - doveva avvenire a Roma, presso l’Enoteca Letteraria in via San Giovanni in Laterano, ma purtroppo non sono riuscito ad essere presenti per degli impegni famigliari".

"Il mio romanzo – dice l’autore del libro- vuole essere un confronto fra due diverse realtà del nostro paese, il nord e il sud, che hanno diversa latitudine e hanno avuto una diversa storia, quindi con culture e costumi diversi, che ancora oggi portano a pregiudizi reciproci, ma che poi conoscendosi, di fatto si superano e in fondo si scoprono molte più cose in comune di quanto si poteva pensare, pur nella diversità che in fondo è una ricchezza.

In primo piano, nel romanzo, resta una complicata e controversa storia d’amore tra un maturo professore del sud e una giovane laureata del nord , che s’incontrano, in circostanze molto particolari, a Potenza dove il fidanzato di lei, un giovane ingegnere, lavora per una compagnia petrolifera francese, che estrae petrolio, appunto in Basilicata e dietro il loro amore apparentemente in secondo piano (ma di fatto non lo è), nell’intreccio narrativo si da voce al grido di dolore di una regione distrutta dal punto di vista ambientale, per il forte inquinamento che le trivellazioni producono e di un popolo quello lucano, costretto a fare i conti con le sostanze cancerogene nella terra, nell’aria e nell’acqua che i processi di estrazione producono".

Le prossime presentazioni in programma saranno: presso la libreria "Il Frattempo" di Sansepolcro; presso il centro espositivo "Il Quadrilatero" dell’Eur a Roma; presso la libreria "Gulliver di Cattolica" e presso la biblioteca del palazzo ducale di Urbino.

Nella foto: Stefano Gentili con il suo libro- romanzo ‘Nord e Sud’

am. pi.