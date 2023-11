Da leccarsi i baffi. Cioccolato e non solo. Un weekend dolcissimo

Cioccolatini, waffles e ciambelle: da oggi pomeriggio fino a domenica, in piazza del Popolo torna il ChocoPesaro 2023, che vede la partecipazione di oltre 15 espositori, pronti a fornire delizie e golosità a tutti quanti i curiosi. L’evento sarà ad ingresso libero. Tra i banchi del mercatino sarà possibile trovare, oltre al cioccolato in tutte le sue forme, i dragées (alternative ai confetti), tartufi dolci, cioccolato vegano e senza glutine, cremini, creme spalmabili, liquori al cioccolato, frutta ricoperta. Presenti anche le specialità da ogni regione italiana: ambasciatori della Sardegna saranno i dolci e il torrone sardo; della provincia di Pesaro e Urbino il miele a km 0; della Puglia, il pasticciotto leccese; dell’Abruzzo, i confetti di Sulmona. Dedicati a ragazze e ragazzi i golosi Bubble waffle, Bubble tea, donuts e churros. Le cioccolaterie artigianali saranno distinguibili dal color amaranto dei gazebo; gli stand di pasticceria e affini si tingeranno invece di bianco. Nei pomeriggi sono previsti i laboratori per i più piccoli, con le attività di "Sorridi, sei a Cioccolandia" e "Il cioccolato si trasforma... crea la tua pigna cioccolatosa!". Non finisce qui, perché ci sono anche i due appuntamenti di domani, alle 17.30, con lo show cooking dello chef Marco Frassante e di domenica, alle 16, con il maestro cioccolatiere Paolo Staccoli, che creerà un cioccolatino in onore di Pesaro2024. Insomma, la dieta, come al solito, comincerà lunedì.

Alessio Zaffini