Da ’Lisa Manara Trio’ a Vitruvio: Oscar Mei a San Costanzo

Doppio appuntamento, oggi e domani, a San Costanzo. Stasera, in piazza IV Novembre nella frazione di Cerasa, per la rassegna ‘Terre Sonore’ andrà in scena ‘L’urlo dell’africanità’, un concerto del ‘Lisa Manara Trio’, che prenderà il via alle 21,30, che porta la firma del Fano Net Jazz Network. Domani, invece, per la rassegna ‘Terre e Immagini’ del direttore artistico Fabio Brunetti, in piazza Maurizi, nella località di Stacciola, andrà in scena lo spettacolo ‘Vitruvio, storia di un mito’ che avrà come protagonista lo storico e antropologo Oscar Mei. Inizio ore 21,15.