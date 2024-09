"Da Luigi Minardi soltanto parole in libertà". Fratelli d’Italia va al contrattacco e accusa

Il Circolo Fratelli d’Italia di Cagli replica alle osservazione fatte ieri su queste pagine da Luigi Minardi, ex presidente del Consiglio Regionale delle Marche. "Abbiamo letto con duplice sorpresa – comunica una nota del Circolo – le parole di Luigi Minardi. Duplice non tanto per il contenuto, le solite fake news messe in giro ad arte da quella sinistra che in decenni di governo della Regione non ha fatto nulla per Cagli e per l’entroterra, ma innanzitutto perché questa volta le parole in libertà arrivano da un politico di vecchia data e, quindi, si presume, navigato, e poi perché sono in palese contrasto con quelli che sono i fatti, la realtà delle cose: il cantiere per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Cagli è già stato avviato. Un investimento di 15 milioni di euro che la Giunta del Presidente Acquaroli, grazie al lavoro dell’Assessore all’Edilizia Sanitaria e Ospedaliera Francesco Baldelli, sta mettendo a terra e che rappresenta una svolta epocale non solo per Cagli, ma per tutto il territorio. Che la sinistra non sia in grado o non voglia leggere gli atti lo sappiamo: a differenza di quanto fatto da Ceriscioli&co e dai consigliere regionali cagliesi come Minardi che hanno depotenziato il Celli per arrivare a chiuderlo, il nuovo Piano Socio Sanitario prevede, al contrario, un forte potenziamento dei servizi sanitari per Cagli attraverso una nuova struttura performante e moderna. Ma non voler credere agli atti, per quanto grave, è una cosa, arrivare a mistificare la realtà, a negare un cantiere in opera è davvero troppo, risulta sconcertante".

"Significa – conclude il Circolo di F.I. – non avere a cuore il bene della comunità e dei cittadini, ma arroccarsi su posizioni ideologiche e partitiche, sterili e incapaci di accettare che quello che la sinistra non è riuscita a realizzare in decenni, alla Giunta del Presidente Acquaroli è riuscito in quattro anni. Per fortuna i cagliesi non si lasciano abbindolare da questi venditori di fumo: le urne ne sono state ancora una volta la riprova".