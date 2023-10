Da lunedì, lavori per 3,2 milioni alla Zengarini

Partono finalmente i lavori, con un mese di ritardo, alla ’Zengarini’. Si ristruttura la gradinata che trent’anni fa era nata già zoppa aggiungendo al suo profilo (e più in generale a quello di tutto il circuito Marconi) una struttura polifunzionale per l’atletica indoor. "Da lunedì 16 ottobre sarà quindi interdetta tutta l’area - afferma l’assessora ai Lavori pubblici Barbara Brunori - e verrà consentito l’utilizzo della pista di atletica e del pistino laterale esclusivamente ai soggetti autorizzati. Nel prossimo mese partiranno invece i lavori al rettifilo, interessando l’area laterale dove oggi veniva svolta la disciplina del tiro con l’arco". La prima area di cantiere sarà quella della tribuna dove si andrà a smantellare tutta la parte interna come spogliatoi e servizi igienici e magazzini. Poi si interverrà sulle parti esterne che rendono la struttura inagibile, per poi concentrarsi sull’efficientamento energetico, cappotto termico e infissi per poter ospitare all’interno anche altre discipline sportive. Da dicembre i lavori riguarderanno invece la sostituzione del manto sintetico della pista circolare mentre da novembre (anche questo con un altro mese di ritardo rispetto a quanto annunciato) partiranno anche i lavori del rettifilo coperto. Disagi per i fruitori del circuito Marconi? "Dal 16 ottobre 2023 al 31 dicembre 2024 - spiega l’assessora Brunori -, solamente quando le ditte incaricate avranno esigenze di cantiere, sarà prevista la chiusura del tratto del circuito ciclistico "E.Marconi" che circonda l’impianto sportivo di atletica leggera "A.Zengarini". Gli orari di possibile interdizione sono: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00; vengono fatte salve esigenze eccezionali di cantiere che possono determinare un ampliamento della fascia oraria indicata. Dopo la riqualificazione il nostro impianto diventerà un punto di riferimento per gare di carattere nazionale ed internazionale, anche perché in Italia non ci sono altri impianti con queste caratteristiche e in Europa sono pochi". Una struttura di 2mila metri quadrati per un investimento di 3 milioni e 200mila euro, derivanti dai 2,5 milioni di fondi ottenuti con il bando P nrr "Sport e Inclusione sociale" promosso dal governo e l’aggiunta di altri 800mila euro dal bilancio comunale. Nell’area adibita al tiro con l’arco, sorgerà il nuovo impianto di atletica leggera in grado di contenere un rettifilo lungo 60 metri più decelerazione (in totale 106 metri di lunghezza) a sei corsie per velocisti. Accanto troveranno spazio anche una pedana per il salto in lungo, una per il salto in alto e un’altra per quello con l’asta.

Tiziana Petrelli