Da lunedì riparte il Campionato Nazionale delle Lingue

Si aprirà lunedì 3 la 13ª edizione del Campionato Nazionale delle Lingue organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo dell’Università di Urbino, e dalla professoressa Enrica Rossi, che coinvolge anche tutta la città grazie alle iniziative rivolte ai partecipanti, che assieme a docenti e familiari che li accompagnano potranno conoscere oltre all’Università Carlo Bo anche la vita di Urbino e le sue bellezze.

Sono 60 gli studenti finalisti che si sfideranno in 4 diverse lingue: Francese, Inglese, Spagnolo e Tedesco, dopo aver superato una selezione durissima come ogni anno. Alle qualificazioni hanno infatti partecipato 392 scuole italiane che hanno sostenuto più di 21mila test. L’inaugurazione si terrà alle 14,30 di lunedì 3 nel Salone Raffaello, primo piano del Collegio Raffaello, in piazza della Repubblica.

Proclamazione e premiazione dei vincitori si svolgeranno alle 12 di martedì 4 aprile nella stessa sede. Tutti i dettagli sul sito del campionato all’indirizzo web https:cndl.uniurb.it

fra. pier.