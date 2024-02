"Da lunedì via le macerie dell’ex anfiteatro"

"Da lunedì saranno rimosse le macerie dell’ex anfiteatro Rastatt". L’assessore ai Lavori pubblici assicura che dalla prossima settimana ripartirà il cantiere fermo ormai da due mesi. Il prolungato blocco dei lavori non è, ovviamente, passato inosservato ai cittadini che si fermano desolati ad osservare quello che qualcuno su facebook ha definito lo "scempio" delle macerie abbandonate. Da lunedì, però, nell’area torneranno in azione le ruspe e gli operai. Così assicura l’assessore Brunori che spiega anche i motivi della lunga sospensione.

"Prima di tutto – chiarisce – volevamo indagare sul materiale smantellato per capire il tipo di lavorazione che era stata eseguita all’epoca della realizzazione dell’anfiteatro, nel frattempo è anche entrato in vigore un nuovo decreto sui subappalti. Il terzo motivo della sospensione dei lavori risiede nell’ottimizzazione del progetto che deve dialogare con viale Battisti. Infatti nel tratto di strada che congiunge viale Battisti con l’anfiteatro Rastatt è stata inserita la pista ciclabile, prima non prevista". Brunori ha annunciato anche sul suo profilo facebook che da lunedì "riprenderanno i lavori del Waterfront di Sassonia". "Dopo aver rimosso le macerie – aggiunge – si procederà con la ricostruzione del piano e della nuova gradonata per poi intervenire nella piazzetta di fronte al Cristallo". Questa prima parte dei lavori sarà terminata prima dell’estate. Proprio sui tempi, nei giorni scorsi, avevano posto l’attenzione i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia con una interpellanza al sindaco Seri e alla giunta. Tra chi accetta con pazienza i disagi dei tanti cantieri cittadini c’è Eros Bocchini della New Copromo: "Fano ha bisogno di manutenzione – afferma – speriamo solo che i lavori finiscano il prima possibile". I tir che partono o devono raggiungere la sua azienda al porto non passano più per viale Battisti, dove è in corso la riqualificazione, e dove si transita su un unico lato della strada, ma per viale Ruggeri, via del Bersaglio via Fratelli Zuccari e poi sul cavalcavia per raggiungere la Statale 16. "Servirebbe un ampliamento di queste strade – fa notare Bocchini – dove i nostri mezzi dovranno continuare a passare anche al termine dei lavori di viale Battisti. Quello che serve prioritariamente per la città è un progetto sulla viabilità e sui parcheggi". Bocchini fa infatti notare che la zona del porto, con azienda importanti, deve essere facilmente raggiungibile dalle persone che ci lavorano.

Anna Marchetti