Da Marettimo alla California. L’epopea dei migranti in pellicola

Da John Steinbeck, il grande scrittore della depressione americana a Giuliana Gamba, pesarese, sceneggiatrice e regista. Nel mezzo non c’è nessuno se non i ricordi di una comunità che è ancora solida a Monterey in California, oltre che a Marettimo, uno scoglio delle Egadi al largo della Sicilia. Perché le spiagge di Pesaro, dove ha preso corpo il film "Burraco fatale", uscito nel 2020, hanno portato Giuliana Gamba nella piccola isola di Marettimo "dove mi avevano invitata per un festival cinematografico e presentavo ‘Burraco fatale’ – racconta –. Poi parlando con la gente del posto, perché sono curiosa, sono venuta a conoscenza della storia dei pescatori di quest’isola che sono emigrati nelle coste della California nei primi anni del 1900. Ascoltavo i racconti e sono rimasta affascinata anche perché di questi uomini di mare, non sa nulla nessuno. Una vicenda completamente sconosciuta se non per il fatto che di questa comunità aveva scritto proprio il premio Nobel John Steinbeck".

Partita così questa avventura cinematografica che ha portato alla realizzazione di questo docufilm – intitolato "Era scritto sul mare" – che dura un’ora e che viene proiettato in prima assoluta domani alle 21 al teatro Sperimentale, ed è stato prodotto da Luce-Cinecittà. Una prima uscita in verità è stata fatta al festival di Torino dove questo documentario si è piazzato tra i primi dieci e quindi alla fiera del Turismo di Milano "dove sono diventata una specie di portabandiera turistica di Marettimo e della Sicilia tanto che ho dovuto presentare il mio lavoro anche al Senato sostenuta da Maurizio Gasparri", racconta Giuliana Gamba.

Nella sostanza si narra la storia, anzi l’epopea, di questi pescatori siciliani finiti con i loro saperi in una California che, dal Messico, era stata appena comprata dagli Stati Uniti. E cosa hanno fatto là? Sono andati per mare con le loro barche ed hanno iniziato a pescare le sardine "ma hanno avuto una idea geniale perché si sono ricordati delle saline di Trapani e quindi hanno iniziato a inscatolare questo pesce povero che hanno esportato poi in tutto il mondo. Non solo – continua Giuliana Gamba – perché con delle barche a vela sono risaliti fino all’Alaska per andare a pescare il salmone e in 45 giorni di pesca riuscivano ad incassare oltre 600mila dollari. Una fortuna".

Dietro questa epopea Giuliana Gamba racconta, impersonati da attori, le vicende di questi migranti, i racconti dei sopravvissuti, la storia di un ragazzino che si era nascosto sotto le vele per seguire il padre fino l’Alaska. Il tutto poi arricchito con documenti d’epoca tratti dall’archivio americano Nar. Questo docufilm di Giuliana Gamba è stato preso anche dall’istituto italiano di Cultura per cui farà il giro di tutte le ambasciate e "non è da escludere che arriverò anche a Monterey dove ci sono ancora i discendenti di questi pescatori". Una storia di mare partita dalle spiagge pesaresi.

