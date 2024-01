Da martedì i lavori lungo la Ss423 Urbinate. Deviazioni stradali

Partiranno martedì 23 i lavori lungo la Ss 423 Urbinate, che collega la zona Sasso a Trasanni, per fermare lo scivolamento a valle del terreno, all’altezza del supermercato Eurospin. Da quel momento e fino al termine dell’intervento, sarà installato il cantiere su un lato della carreggiata e Anas predisporrà la deviazione del traffico, nella sola direzione Urbino-Pesaro, lungo via Molino del Sole e proseguendo su via Seghetto. Un’apposita segnaletica indicherà il percorso da seguire per tutta la permanenza del cantiere.