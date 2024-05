Da mercoledì in marcia per i vicoli e le salite con ’Urbino on foot’ Le camminate serali estive di ‘Urbino on Foot’ riprendono il 15 maggio alle 21, organizzate da Club Alpino Italiano e Pro Loco Urbino. Partenze dal monumento a Raffaello per esplorare la città e le frazioni, aperte a tutti e apprezzate da residenti, studenti e turisti.