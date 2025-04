Da mezzo mondo a Pesaro: "Qui la musica è ovunque": "Ma la pizza Rossini..."

Si chiude oggi il Meeting mondiale delle Città Creative Unesco della Musica. Più di 90 i delegati arrivati a Pesaro da 37 destinazioni del mondo. In programma due concerti speciali a ingresso libero: al Parco Miralfiore (11.30) il live di Mario Mariani, e a Palazzo Gradari (18.30) concerto con le musiche antiche dell’Archivio Albani di Villa Imperiale. Abbiamo intervistato alcuni dei protagonisti della tre giorni per raccogliere le loro impressioni sull’esperienza pesarese. Sandra Wall è svedese, viene da Norrköping, a sud di Stoccolma. Coordinatrice del gruppo, è già stata in città. "Sin dalla prima visita nel 2019 mi ha stupito il bellissimo mix tra natura, mare e storia. Ora che sono tornata, sorprende vedere come la musica sia ovunque, ancora più di prima. Vivere di persona l’eredità rossiniana è una grande esperienza: nei suoi luoghi, nelle performance. Mi è piaciuta in particolare la Biosfera, un’opera d’arte potente ed emozionante". Da London, Ontario (Canada), per Cory Crossman: "È la prima volta in Italia, un paese bellissimo con una grande cultura. Sono stupito dalla vivacità di una città di queste dimensioni. Una comunità davvero attiva, dove l’importanza della cultura è qualcosa che percepisci subito. Senti orgoglio e apprezzamento della sua importanza. Ascoltare l’opera in Italia, davanti alla Casa di Rossini, è un ricordo che porterò con me per tutta la vita". Gillian Wilkinson McDaniel da Kingston, Giamaica è una fan di Pesaro: "Adoro come la città è riuscita a farsi brand intorno alla musica. Sono colpita anche dalla capacità di coinvolgere i giovani nei progetti portati avanti. Un’eccellenza: Pesaro riesce a unire in un’unica missione musica ed educazione. Non mi è piaciuta la pizza Rossini, lo ammetto, ma il calore delle persone mi ha avvolto". Mark Roach arriva dalla lontana Auckland (Nuova Zelanda): "Una settimana fantastica che è stata fonte d’ispirazione per tutti. Sorprende come la vocazione musicale qui sia presente in ogni attività. Questo, e l’orgoglio che vi contraddistingue, sono esempi che voglio sicuramente portarmi a casa". Inkie Kimm (Daegu, Corea del Sud) è in città per la terza volta: "Amo Pesaro! Qui tutto ha a che fare con la musica e siamo felicissimi delle collaborazioni che si potranno creare. Sono rimasta colpita dalla capacità di inclusione che avete in una città non grande quanto la nostra, ad esempio sul tema della disabilità. Dobbiamo sicuramente imparare da alcuni dei vostri progetti. In Corea l’Italia è molto amata, il suo cibo in particolare: mi porterò a casa una bottiglia di buon olio di oliva!". Manuela Gomez Jurado, dalla costa pacifica di Valparaiso (Cile), è "felicissima di essere finalmente qui. Conoscevamo Pesaro grazie alla comune passione per l’opera e la classica. La storia musicale della città vibra tra i suoi palazzi, tra le persone, nei giovani musicisti. Il futuro del nostro settore passa per la capacità di avvicinare le nuove generazioni. Possiamo imparare molto dai giorni passati qui".