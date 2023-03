Da Milano a Mercatello per aprire un forno speciale

"Ingrano". Nasce per da una idea di Massimo Ingegni una nuova attività a Mercatello Sul Metauro, in Piazza Garibaldi al numero 1: un laboratorio che valorizza le migliori farine del territorio e il lievito madre per pani ed altro molto speciali. Una impresa voluta da un giovane che ritorna dopo aver fatto esperienza a Milano in uno delle più importanti aziende di prodotti da forno italiane.

Massimo Ingegni infatti scommette su questa attività destinata a far conoscere e apprezzare Mercatello ancora di più. "Ingrano" questo è il nome di questo Forno che vuole essere antico e moderno: antico perché i suoi prodotti saranno realizzati con il fascino del lievito madre e dei grani macinati a pietra, moderno per l’estrema attenzione a nuovi abbinamenti e prodotti contemporanei, scegliendo con attenzione le materie prime e processi produttivi sostenibili. Inaugurazione domani alle 18 degustazione di queste eccellenze e di una tradizione antica che si proietta nel futuro.