Da Mombaroccio a Mondavio

Tra i comuni destinatari del contributo regionale per la sistemazione delle mura ci sono anche Mondavio, Pesaro, Sassocorvaro, e Mombaroccio. Mondavio riceve 200mila euro, che andranno per "il restauro e il consolidamento di diversi tratti delle mura del centro storico, opera di Francesco di Giorgio Martini" (foto). Previsti inoltre il "miglioramento della sicurezza strutturale e il recupero conservativo". Pesaro si vede aggiudicare 714mila euro per le mura di Monteciccardo "per il lato sud-est del Castello".

Per Sassocorvaro-Auditore 325mila euro per il restauro di un tratto mura castellane e il ripristino della piazza sovrastante nel borgo di Auditore. Per Mombaroccio, infine, la somma concessa è di 385mila euro e andrà per il "restauro delle mura storiche quattrocentesche con contestuale riduzione del dissesto idrogeologico su via Zandonai".

a. b.