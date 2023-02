Da Mombaroccio all’Ucraina: partito un altro carico di solidarietà

Mombaroccio risponde ancora "presente": arrivata a destinazione la spedizione di beni di prima necessità per le famiglie ucraine. Con l’aiuto della farmacia comunale del dottor Marco Mazza, a Mombaroccio, è stato possibile reperire medicinali e beni sanitari, essenziali soprattutto in questi mesi di forte freddo. La raccolta è stata organizzata grazie alla collaborazione della comunità ucraina locale, in particolare di Kseniia e Alyona, e di tutti i cittadini mombaroccesi, con il suo sindaco Emanuele Petrucci in prima linea.

La generosità comunitaria è ancora protagonista in un periodo storico segnato da una guerra sanguinosa. Già lo scorso anno, allo scoppiare del conflitto il 24 febbraio 2022, i cittadini di Mombaroccio si adoperarono per raccogliere farmaci, vitamine, alimenti e vestiario da destinare alla popolazione dell’Ucraina. Il ricavato aiutò famiglie e tantissimi bambini a sopravvivere, e con questa nuova raccolta si auspica lo stesso risultato, sperando di portare sollievo a chi popola una terra che è ancora senza pace.

Lu.Ard.