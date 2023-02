"Da Monte Porzio ad Antiochia La mia missione tra i terremotati"

di Sandro Franceschetti C’è anche un giovane della Valcesano trai i soccorritori che stanno aiutando le popolazioni colpite dal terremoto che la notte tra il 5 e il 6 febbraio ha distrutto i territori al confine tra la Turchia e la Siria. E’ Amine Malkiya, 38enne, marocchino, nato a Casablanca, ma che risiede da 35 anni a Monte Porzio. Nella vita di tutti i giorni lavora nella ristorazione, svolgendo mansioni di responsabile di sala e cameriere in diversi locali e quando ha visto che alcuni suoi connazionali magrebini appartenenti ad una comunità musulmana dell’entroterra forlivese si stavano attivando per andare a sostenere ‘sul campo’ i terremotati, ha voluto esserci anche lui e il 7 febbraio ha raggiunto la città turca di Antiochia, quasi 350mila abitanti, tra le più devastate dal sisma. Con numerose difficoltà, siamo riusciti a metterci in collegamento telefonico con lui mentre si accingeva a rientrare in Italia. Amine, da dov’è nata la sua difficile scelta di partire per la Turchia? "Dal desiderio di mettermi al servizio di queste persone gravemente colpite dalla tragedia del sisma, dopo essermi confrontato con un gruppo di componenti della comunità musulmana che fa riferimento ad una moschea ad una trentina di chilometri da...