Da Monza ai tesori del S. Bartolo La missione di 8 ragazze scout

Otto ragazze dei boyscout tra i 12 e 14 anni, appassionate di ambiente e giornalismo, sono state in visita a Pesaro dal 2 al 4 giugno. A quale scopo? Scoprire tutte le bellezze che questa terra offre dal mare alla montagna, passando per musei e cultura, interrogandosi se tutto questo venga valorizzato abbastanza.

Il comitato Area Marina del San Bartolo ha accolto le ragazze di Monza accompagnandole alla scoperta dei tesori pesaresi. "Ci hanno cercato loro, per noi è stata una sorpresa – ha raccontato Michele Belfiore, presidente del comitato –. Le abbiamo coadiuvate in questa esperienza grazie all’aiuto di alcuni nostri volontari. Venerdì è stata con noi, fino alle 23.00, anche Maria Rosa Conti, assessore alla Sostenibilità e alla Coesione con delega all’ambiente. Le abbiamo mostrato video di ciò che è il nostro territorio, di quello che troviamo in mare e di come si può rimediare".

I volontari hanno accompagnato le ragazze e le due accompagnatrici alla scoperta della falesia del mare con la barca del Sub Tridente, lì dove il comitato intende creare un’oasi marina. Si è poi proseguito con la visita all’allevamento di cozze e la riproduzione dei video realizzati sui fondali della area marina San Bartolo. La mattina di sabato 3 giugno è stata organizzata una visita al museo Paleontologico "L. Sorbini" di Fiorenzuola con la prof. Nicoletta Bedosti, che ha mostrato alle ragazze rarissimi fossili come la libellula Italolestes stroppai, unica al mondo in quanto nuovo genere e nuova specie. A seguire, la perlustrazione del San Bartolo: sentieri, animali e vegetazione spiegati dalla guida del parco Laurent Sonet. "Le ragazze hanno intervistato i passanti in città, circa 70, chiedendo loro se fossero consapevoli di tutte le bellezze naturali – ha continuato Belfiore –. C’era un minimo di informazione sul San Bartolo, ma sul museo il buio. Come comitato ci impegneremo a divulgare il più possibile le nostre bellezze".

