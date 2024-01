Da Mozart a Rossini per violino e piano

Il violinista Paolo Tagliamento (in foto) e il pianista Riccardo Gagliardi sono i due talenti musicali della nuova generazione, giovani ma già affermati, che si esibiranno nel concerto intitolato Da Mozart e Rossini, organizzato nell’ambito della 64° Stagione dell’Ente Concerti (Teatro Rossini, oggi alle 18). I due artisti proporranno un repertorio di grande raffinatezza a partire dalla forma classica delle Sonate di Mozart e dell’elegia dedicata a Paganini dai "Péchés de vieillesse" di Rossini. In programma anche la Sonata "La Primavera" di Beethoven e la "Sonata op. 137" di Franz Schubert. Paolo Tagliamento si diploma a 15 anni con il massimo dei voti, lode e menzione speciale al Conservatorio di Milano. Nel 2015 guadagna il Primo Premio al Concorso internazionale di violino "Rodolfo Lipizer" di Gorizia, diventando il primo ed unico vincitore italiano nella storia del concorso dal 1982. Riccardo Gagliardi si diploma nel 2020 con il massimo dei voti in Pianoforte a indirizzo concertistico presso la "Hochschule fur Musik und Theater" di Monaco di Baviera, città nella quale tiene regolarmente concerti come solista e in complessi cameristici. Protagonista del panorama musicale internazionale, dal 2022 è il pianista del Trio Michelangeli.

