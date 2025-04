Da oggi a lunedì tanti eventi: arrivano anche i trampoli vaganti

Tanti tipi di intrattenimenti animeranno Urbino nel ponte pasquale: si va da mercatini a spettacoli itineranti, da laboratori per bambini a momenti musicali. Fino a lunedì, in piazza delle Erbe ci sarà il villaggio dedicato ai prodotti a base di lavanda e varie vetrine di negozianti del centro esporranno delle “Uova d’artista“ giganti. Per i giovani, questa sera al cortile del Collegio Raffaello ci sarà l’evento “After Easter“: dalle 23,30 si balla prima con dj Becks e poi con Spam, per divertirsi fino a tarda notte. Da oggi a lunedì, sotto i portici di corso Garibaldi saranno presenti oltre trenta espositori di oggettistica, libri, dolciumi e articoli pasquali, per la consueta iniziativa dei mercatini “Batanai tra le mura“, in parte anche fuori dal porticato.

Oggi e domani nel pomeriggio e lunedì mattina inoltre si esibiranno dei trampoli pasquali itineranti. Per i più piccoli, oggi dalle 17 alle 19 in piazza si svolgerà un laboratorio pasquale e lunedì alle 10,30 nel cortile del Collegio torna la “Caccia alle uova“, con premi per tutti. Finendo con le mostre, saranno aperte tutti i giorni le esposizioni della Scuola del Libro, “Raphael Urbinas“ al Collegio Raffaello, l’interno della Fortezza Albornoz e tutti i musei cittadini (Palazzo Ducale, Oratori, Casa Raffaello e Museo Diocesano).