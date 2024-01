Da oggi al Solaris "Ancora volano le farfalle"

Torna a grande richiesta "Ancora volano le farfalle" diretto da Joseph Nenci e prodotto e distribuito da A&P Group – Trasmetto.it. Il film è ispirato alla pesarese Giorgia Righi, affetta da Atassia di Friedrich, rara malattia di natura ereditaria. La serata evento sarà al Multisala Solaris di Pesaro stasera 29 gennaio alle ore 21. Per l’occasione sarà presente il cast al completo. Nel ruolo di coprotagonista l’attore pesarese Massimo Fradelloni. L’attrice Beatrice Mariani interpreta Giorgia, a suo fianco l’attrice ascolana Giorgia Fiori che ricopre il ruolo della sorella di Giorgia. Presenti nel cast anche il cabarettista di Zelig Giovanni Cacioppo e l’attrice Chiara Sani. Direttore della fotografia è Giuseppe Andreozzi. La colonna sonora del film è di Stefano Perilli in arte Peroz: "In una fase ancora embrionale del progetto ho conosciuto Giorgia e la sua famiglia per scambiare con loro le impressioni sul percorso che avevamo deciso di intraprendere. E’ stato un momento emozionante perché ho raccolto tutto il dolore e l’amore di quella famiglia. Una tumulto che ha iniziato a generare in me pensieri, parole e melodie che poi ho trasformato in canzoni". Il film sarà al Solaris per alcuni giorni. Info. 0721 410615. b.t.