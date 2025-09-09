Da oggi, i divieti: modifiche a sosta e viabilità

Inizieranno già da oggi, dalle ore 13, le operazioni di allestimento della Fiera di San Nicola 2025. Per questo, in zona mare, sono previste modifiche alla sosta e alla viabilità, che saranno in vigore fino alle ore 19 di domenica 14 settembre. Le zone interessate dalla fiera, e quindi chiuse al traffico, sono viale Trieste (da viale Mascagni a via Gorizia), viale Trento (da viale Verdi a via Paterni), piazzale D’Annunzio, viale Verdi (da viale Trento a piazzale D’Annunzio), piazzale della Libertà, Viale della Repubblica e viale Marconi (entrambe nel tratto compreso tra viale Trieste e viale Battisti) e via Paterni, via Da Vinci, via Alighieri e via Sanzio (tutte nel tratto compreso tra viale Trieste e viale Trento).

I residenti titolari di permessi nelle zone E, D1 e D2 potranno parcheggiare gratis nei posti auto delimitati dai viali Fiume, Trieste, Mascagni e Vittoria. Per gli ospiti degli alberghi sono stati individuati percorsi dedicati per garantire un accesso regolamentato.

Per agevolare i visitatori della fiera, Pesaro Parcheggi comunica che sarà attivo il servizio navetta gratuito dal parcheggio di San Decenzio al Curvone, (in cui sarà presente un attraversamento pedonale presidiato dalla Protezione Civile), con fermata in Piazza A. Fava. Il servizio opererà mercoledì 10, giovedì 11e venerdì 12 settembre dalle ore 17.30 alle 22.30 e sabato 13 settembre dalle ore 15 alle 22.30.

"Per quanto riguarda il capitolo sicurezza – spiega Pesaro Parcheggi - ogni anno vengono destinati investimenti sempre più consistenti per garantire un evento ordinato, sereno e accogliente. In questo ambito è stata attivata una rete di collaborazioni capillare che coinvolge le istituzioni e tutte le Autorità di Pubblica Sicurezza, con il coordinamento della Questura".