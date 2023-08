Da oggi la panchina di Federico Jazz, due concerti e un documentario

Numerosi eventi oggi in città: tutto il giorno sotto i portici di corso Garibaldi saranno presenti le bancarelle di “Batanai tra le mura“, i mercatini di artigianato, antiquariato, modernariato e hobbistica curati dalla Pro Loco. Alle ore 17, all’oratorio di San Giuseppe in via Barocci, sarà inaugurata la panchina artistica col duca Federico, realizzata dal maestro del ferro Gabriele Iacomucci con la collaborazione di Alessio Spalluto, su commissione della Confraternita come arredamento fisso del cortile esterno, inserito nel percorso di visita del museo.

Infine oggi si conclude la nona edizione di Urbino Plays Jazz, con tre appuntamenti. Alle 17,30 a Palazzo Ducale la proiezione del film documentario “Music Inn, arriva il jazz a Roma“ che narra un pezzo di storia italiana legata al locale di jazz fondato da Pepito Pignatelli e dalla moglie Picchi nel centro storico di Roma che fin dalla sua nascita acquisì grande risonanza internazionale e che svolse un ruolo fondamentale nella vita musicale e culturale di Roma e dell’Italia tra il ’73 e il ’93. Alle 18 in Piazzetta delle erbe concerto “street“ dell’Alessandro Centolanza duo. Infine alle 21,15 in piazza Duca Federico spazio al progetto di Riccardo Oliva e Cecilia Barra Caracciolo, Fool Arcana. Fusione tra rnb, neo soul, jazz, funk e hip hop, ibridazione e contaminazione: sono questi gli ingredienti che originano il sound di questo innovativo duo al quale non mancano incursioni nell’elettronica affiancata a strumenti acustici. In caso di pioggia gli eventi jazz si terranno al Cinema Ducale.

g. v.