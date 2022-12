Da oggi parte il torneo ‘Ciao Rudy’ Il basket fa bene anche gli hotel

Torna oggi dopo due anni il torneo di Natale Ciao Rudy, giunto alla 22esima edizione e organizzato da Sportsman grandi eventi. Durante le tre giornate di basket sono previste circa 1500 persone. Gli hotel di Pesaro non sono bastati per accogliere questa grande affluenza, ecco perché 10 squadre saranno ospitate nelle strutture ricettive di Gabicce Mare. Un bel torneo che ritorna dopo il Covid e Pesaro che si conferma tra le regine degli eventi sportivi. Come sottolinea lo stesso organizzatore della manifestazione, Pino Mainieri: "Ci sarà una grande partecipazione, sono infatti 56 le squadre che si sono iscritte al torneo federale, i ragazzi arrivano da tutta Italia, dalla Puglia fino in Piemonte, per un totale di 14 regioni interessate. C’è anche un team che viene da Lugano". Le categorie interessante sono: Esordienti, under 13, 14, 15 e 17. Sono attese a Pesaro circa 1000 persone tra giovani atleti, accompagnatori e allenatori, oltre ai 500 genitori al seguito. "Gli arrivi sono quindi circa 1500 – continua Mainieri – perché le famiglie della zona e della vicina Romagna tornano naturalmente a casa per dormire. Un afflusso straordinario che ha riempito anche alcuni hotel che di solito restano chiusi d’inverno".

Le squadre di Pesaro che scenderanno in campo sono nella categoria Esordienti due formazioni dei Bees e negli under 13 il basket Loreto. Inoltre ci sarà il 15° trofeo il Resto del Carlino che premierà la categoria Under 15. Per questo evento saranno utilizzati 11 impianti sportivi della città e zone limitrofe, dove giocheranno 8 squadre Esordienti, 6 Under 13, 12 Under 14, 12 Under 15 e 16 Under 17. Ci saranno gli arbitri della Cia Marche. Il programma dell’iniziativa prevede per oggi l’arrivo delle compagini entro le 13, le gare partono dalle 15,30 fino alle 21,30. Poi da domani le competizioni saranno no stop dalle 8,30 alle 21,30 e giovedì 29 dicembre le finali si terranno al PalaFiera di Campanara dalle 9 alle 14. A seguire ci sarà la cerimonia di premiazione. Lo speaker per l’occasione sarà Giorgio Giommi.

Beatrice Terenzi