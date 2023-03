Da Omero a Lucrezio, quando la cultura vera fa il pienone

Prima serata: commento e lettura dell’"Odissea" di Omero alla Biblioteca Oliveriana. Sala stracolma, gente che resta fuori e s’incazza, appuntamento replicato. Seconda serata: commento e lettura del "Re rerum natura" di Lucrezio a Villa Caprile (nella foto). C’è chi arriva un’ora prima a occupare i posti, tutto esaurito e pieno come un uovo, anche qui si replica. Che favola è? E’ quanto sta succedendo in città col ciclo "Classici per un anno" dell’Università dell’Età Libera che ogni mese affida massimamente al professor Enrico Capodaglio, 10 su 12, e alle professoresse Claudia Rondolini e Chiara Agostinelli, uno a testa, il commento di un grande classico della letteratura accompagnato da brani declamati da lettori appartenenti a vari gruppi. Dopo quanto è successo con Omero e Lucrezio, c’è curiosità per il prossimo 24 marzo quando, ancora il professor Capodaglio e ancora a Villa Caprile, tirerà fuori un altro mattoncino con su scritto "Eneide", opera di un paio di migliaio di anni fa di un tale di nome Virgilio. Meglio fermarsi un attimo e meditarci un po’ sopra: dunque, mentre generalmente se uno ti invita a leggere un libro qualunque la reazione è pari al vampiro davanti al crocefisso o all’aglio, a Pesaro succede che se sfogli un classico ti saltano tutti addosso come se non potessero più campare senza di quello. Ascoltando Lucrezio molti erano con taccuino per gli appunti, i suoi versi sono fra i più tosti dell’antichità, intrisi di filosofia e di scienza. Certo da non sottovalutare ci sono bravura e carisma dei commentatori, a cominciare dal professor Capodaglio, e dei lettori, ma il fatto resta impressionante, nel ciclo ci saranno "Le metamorfosi" di Ovidio, "Le affinità elettive" di Goethe, "Le anime morte" di Gogol, "Le operette morali" di Leopardi, roba da lavori forzati e frustate sulla schiena. Pesaro "Atene delle Marche" e Città della cultura? Cosettine da ragazzi, ormai puntiamo al Nobel.

f.b.