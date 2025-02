Da Piobbico si veglia sugli asteroidi: "Non credete agli allarmismi"

di Amedeo Pisciolini

E’ semplicemente una sigla “L47“ ma quello che c’è dietro è qualcosa di molto importante per tutto il pianeta. Andiamo per ordine. A Piobbico c’è un osservatorio astronomico gestito da Teseo Aluigi, 60 anni, che dopo un’attività durata anni ha ricevuto nell’ottobre del 2019 il codice Osservatorio (L47, appunto) dal Minor Planet Center, l’organizzazione incaricata dall’Unione Astronomica Internazionale e che opera presso lo Smithsonian Astrophysical Observatory, negli Stati Uniti. Questo codice riconosce l’affidabilità e l’attendibilità e la continuità dell’ operato di Aluigi volto alla misurazione delle orbite degli asteroidi e tenerli sotto controllo e per capire se per un qualche motivo (collisione con altri asteroidi o per la forza gravitazionale di un pianeta o altro) può cambiare la sua solita traiettoria e che la nuova non crei problemi alla Terra.

Nello specifico lei cosa fa?

"Se sono presenti nel database del Minor Planet Center degli oggetti non ancora confermati come asteroidi si fanno verifiche. Si prendono 60-100 foto di quella posizione specifica, poi con un programma si “impilano“ in 2 o più immagini e mentre le stelle fisse rimangono (appunto) fisse, l’asteroide si sposta. Con lo stesso programma si riesce ad ottenere le giuste coordinate dell’oggetto nelle diverse posizioni. I valori ottenuti vengono spediti al Minor Planet Center che le elabora e controlla se sono “attendibili“ e “affidabili“, a questo punto se risultano utilizzabili vengono inserite nel bollettino ufficiale relativo al nuovo asteroide con una sigla personale (ad esempio il recente 2024 YR4), ed è messo a disposizione di tutti gli astronomi".

La sua è una missione importante, in questi giorni si parla molto dell’asteroide 2024 YR4. Dicono che potrebbe impattare contro la Terra il 22 dicembre 2032.

"L’asteroide 2024 YR4 è stato segnalato per la prima volta il 27 dicembre 2024 al Minor Planet Center. E’ un corpo di tipo roccioso e si stima sia largo 40-100 metri. Ad oggi nel programma Find_Orb che uso per gestire le osservazioni/misure delle orbite è attestato a 66.1 metri per una velocità di circa 51.000 chilometri all’ora. Il rischio d’impatto iniziale era solo del’1.2%, il solo fatto che era maggiore di 0 è stato sufficiente per catalogarlo come pericoloso. Attualmente nessun altro grande asteroide noto ha una probabilità di impatto superiore al’1%".

Lo tiene d’occhio?

"Le misurazioni dell’orbita fatte non sono molte, sia dall’osservatorio “Piobbico L47“ così come da altri, a causa delle cattive condizioni atmosferiche. Ad oggi sono presenti nel database del Minor Planet Center 174misure fornite da circa 35 Osservatori. In questo momento l’asteroide si sta allontanando da noi diventando più debole di luminosità, la Nasa ora sta utilizzando i telescopi orbitali (Hubble e James Webb Telescope ) per continuarne l’osservazione. La percentuale d’impatto ad oggi è salita al 2.2% secondo la Nasa".

Quando ne sapremo di più?

"Man mano che si otterranno più osservazioni dell’orbita dell’asteroide, la percentuale diventerà più precisa".

Qual è il rischio d’impatto con la Terra?

"L’asteroide ha ottenuto il valore di rischio “Torino" 3 “. La scala Torino è uno strumento utilizzato dall’Unione Astronomica Internazionale per determinare il rischio di impatto legato a questi oggetti. La scala va da 0 a 10 che è il rischio massimo".

C’è da preoccuparsi?

"Non si deve credere agli allarmisti del web che enfatizzano l’evento né ai disfattisti, ma ci si deve basare sullo studio e sulle osservazioni, a cui spero di partecipare nel prossimo 2028, quando tornerà ad essere visibile con il telescopio. Prima del 2032, (nel 2029), avremo la visita di Apophis che si avvicinerà a noi a un decimo della distanza che ci separa dalla Luna, più vicino alla Terra dei nostri satelliti più alti, con i suoi 340 metri di diametro basterà uscire in una notte serena, anche da una città, per poterlo vedere ad occhio nudo. La Nasa sfrutterà l’occasione per raggiungerlo con una sonda che ha concluso con successo la missione di raccolta campioni dall’asteroide Bennu. La sonda, è stata ribattezzata da Osiris – Rex a Osiris- APophis EXplorer (Osiris-Apex), virerà verso l’asteroide e infine si avvicinerà abbastanza da raccogliere informazioni utili per carpire i segreti di questo “mattone“ rimasto inutilizzato dalla creazione del nostro sistema solare".

La sua passione per l’astronomia sembra lontana nel tempo.

"Sì, sono diversi anni che mi occupo di astronomia e alla fine ho trovato nella osservazione degli asteroidi la branca principale da seguire".