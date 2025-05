Da ’Poor Things’ al Rossini. Carminho, regina del fado

Al Teatro Rossini si chiude la rassegna Playlist: protagonista Carminho, figlia della famosa cantante di fado Teresa Siqueira, con Portuguesa, dal titolo del suo ultimo album (mercoledì 7 maggio, ore 21). La nuova regina del fado ha al suo attivo quest’anno un cameo nel film Povere creature, diretto da Yorgos Lanthimos, Leone d’Oro al Festival del Cinema di Venezia, con l’esecuzione di una commovente versione di O quarto.

Pubblicato con grande successo di critica all’inizio del 2023, Portuguesa si articola in quattordici tracce, tra cui molte delle sue canzoni, quelle di altri autori e canzoni tradizionali di fado. "Portuguesa – sottolinea l’artista – ha iniziato a prendere forma nel 2019 e la sua genesi ha le stesse basi di tutti i precedenti: un fascino permanente per il fado, per i suoi inesauribili percorsi e possibilità. Per me il fado è un linguaggio più che un messaggio, un percorso più che una destinazione".

Carminho ha debuttato cantando in pubblico all’età di dodici anni al Coliseu dos Recreios (Lisbona). Fado, il suo primo album, esce nel 2009. Raggiunge il disco di platino, si esibisce al Womex 2011 (Copenhagen) e all’Unesco Sede di Parigi nell’ambito della richiesta del Fado per lo status di patrimonio mondiale. Canto esce alla fine del 2014 e il suo rapporto con il Brasile diviene più profondo con il primo sodalizio di Caetano Veloso con il figlio Tom, che le regalano l’inedito O Sol, Eu e Tu.

Il legame con il Brasile raggiunge uno dei suoi momenti più intensi nel 2016, a seguito di un invito della famiglia di António Carlos Jobim e la registrazione di Carminho canta Tom Jobim. Carminho ha avuto l’onore di eseguire la sua composizione originale Estrela per il Papa durante la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona. E’ stata invitata da Caetano Veloso a unirsi a lui nel suo tour Meu Coco, dove hanno eseguito Você-Você, una canzone scritta da Caetano, ispirata e realizzata per Carminho.

Il concerto si realizza su iniziativa del Comune di Pesaro e dell’Amat in collaborazione con l’Associazione Percorso Donna. Per informazioni: Teatro Rossini e circuito Amat/vivaticket (anche on line).

ma.ri.to.