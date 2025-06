Da Popsophia a Kum fino allo Young Music Talents. Ecco il cartellone dei tre Comuni con 50 eventi

Un unico cartellone con oltre 50 proposte culturali nel periodo da giugno a dicembre mette insieme per la prima volta le proposte dei comuni di Pesaro, Gabicce e Gradara. Tra gli eventi in programma a Pesaro, spiccano il ritorno di Popsophia (dal 24 al 26 luglio), del Nuovo Cinema (dal 14 al 21 giugno) e il Miralteatro Festival (dal 28 luglio al 9 agosto), che vedrà in scena Neri Marcorè, Ascanio Celestini, Amedeo Minghi, Fabio Concato, Elio Germano e Teho Teardo. Ad agosto (dall’1 al 3) il Palio di Pesaro (l’ex Palio dei Bracieri), mentre in settembre (dal 5 al 21) andrà in scena Hangartfest, il festival internazionale di Danza contemporanea, cui seguirà la Fiera di San Nicola (dal 10 al 23) e la Settimana Benelli (dal 15 al 2). Ottobre, invece, sarà all’insegna di tecnologia, filosofia e arte con il festival Iidea, Kum! Festival, di Massimo Recalcati (dal 17 al 19) e il Gad, festival nazionale d’Arte Drammatica (dal 13 al 26). Menzione d’onore per il Rossini Opera Festival che, con la 46esima edizione, rimane uno degli appuntamenti clou e che, dal 10 al 22 agosto, sarà in diverse sedi dislocate in città. I Saloni Rossini che anticipano i giorni del festival faranno tappa a Gradara.

Gabicce Mare invece dà appuntamento con ‘A piedi nudi sulla terra’ al Mississippi (13 e 14 giugno) con Elio Germano. Spazio poi alla disco music con l’undicesima edizione di Disco Diva (dal 27 al 29 giugno) e al Festival Modcast goes Rives Beat, ispirato allo stile vintage (dal 5 all’8 settembre). Al borgo di Gradara invece si svolgerà Young Music Talents Week dal 21 al 24 luglio), poi l’appuntamento con Magic Castle, (dal 3 al 6 agosto) e Terre Sonore: Hayalet con Flacia Massimo e Caterina Palazzi il 31 agosto. Non solo eventi, ma anche arte e mostre uniscono i tre comuni sotto un unico cartellone. Tra i nomi a Pesaro: Nino Caffè, Ferruccio Mengaroni, Luigi Carboni. A Gabicce: ‘Pasolini e il calcio’ fino al 12 giugno, al Marv ‘Gradara Contemporanea’ dal 7 giugno al 6 luglio.