Da Porta Santa Lucia al belvedere delle Vigne: "Ecco i lavori fatti"

Sabato a Urbino, dalle 16.30, al monumento di Raffaello saranno presentati i lavori di riqualificazione realizzati nell’area che va da Porta Santa Lucia al belvedere delle Vigne. "Approfittiamo degli ultimi scorci della bella stagione – spiega il sindaco Maurizio Gambini – per invitare i cittadini a ripercorrere quanto l’Amministrazione ha fatto in questi anni per ridare decoro a un luogo strategico, frequentato ogni giorno da residenti, lavoratori, studenti, visitatori, turisti. Il rifacimento dell’asfalto in viale Buozzi e via Don Minzoni è l’ultimo intervento in ordine cronologico di una programmazione iniziata anni fa".