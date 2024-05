Da Pozzo tra i più attivi. Zagnoni è puntuale

Neri F. 6. Sventa in avvio su Melchiorri e Lipari. Incolpevole sul gol. Nella ripresa chiamato in causa ancora su Melchiorri e Longobardi.

Rossoni 5,5. Non è giornata da sonni tranquillli. Bruciato da Melchiorri sul gol, ma il cross di Sbaffo è al bacio. Per il resto efficace (24’ st Peixoto 5. Entra e non incide sulla fascia sinistra. Un cross nel nulla, un altro discreto, e si fa cogliere in un controfallo).

Zagnoni 6. Puntuale nelle chiusure. In costruzione da dietro si limita all’essenziale, senza mai rischiare.

Neri G.M 6. Dalla sue parti svaria Sbaffo e non è un cliente facile. Fa il suo senza acuti. Stavolta zero chance sulle palle inattive.

Da Pozzo 6,5. Il più attivo nel primo tempo. E’ l’unico a creare superiorità a destra ma i compagni non lo assecondano. Un assist per Pucciarelli (tiro debole). Meno efficace alla distanza, ma sempre presente.

Di Paola 6. Stranamente impreciso in avvio. Quattro punizioni fuori misura. La più invitante, dal limite, finisce fuori di un soffio. Nella ripresa prova a prendere per mano la squadra.

Obi 6. Senso della posizione, palloni recuperati e ripuliti. Ma agisce troppo basso. Una torre in area non sfruttata dai compagni (16’ st Rossetti 6. Ok nella riconquista, meno nella costruzione. Pericoloso di testa in area).

Mattioli 5. Un suo intervento a vuoto apre il buco per il gol dei leopardiani. E’ l’unico errore, ma costa caro.

Karlsson 5,5. Si divora due gol nel primo tempo, ma in entrambe le circostante si alza la bandierina. Nella ripresa cade spesso in fuorigioco. Falloso, ammonito.

Molina 5,5. I suoi movimenti nel primo tempo creano spazi e apprensioni agli avversari. Fa ammonire Shiba, quasi costringe Meli all’errore clamoroso, ma non trova la porta (36’ st Valdifiori ng. Un paio di lanci sula corsa dei compagni).

Arbitro Crezzini di Siena 6,5. Partita scabrosa, ricca di falli (40 totali, 24 commessi dai leopardiani); dirige con autorevolezza, ammonisce il giusto, sorvola sui lievi contatti in area, senza essere mai richiamato al Var.