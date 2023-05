"Da queste parti mai accaduta una cosa del genere da oltre sessant’anni"

"Per oltre 60 anni qui non si è mai allagato – osserva Sauro Brenda, proprietario della casa colonica in via Furiassi 43, alla Torraccia, tra il Palavitri e il galoppatoio delle Giacche Verdi –. Questa casa ce l’ho dal 1956. Quest’anno si è allagato due volte, anche se così tanto, come lo vedo oggi, mai". La municipale è stata allertata da residenti dei condomini di via dei Frassini con l’ansia di vedersi arrivare l’acqua. Moreno Bordoni (foto), imprenditore ed ex presidente provinciale Cna, è tra questi: "La situazione è preoccupante – dice –. Abito qui vicino, in via dei Tigli dove alcune taverne e i garage sono stati completamente allagati. Le fogne non ricevevano più. Con il pronto intervento hanno riattivato le pompe, ma la conta dei danni è tutta da fare. Abito qui da 15 anni – conclude Bordoni –: neanche lontanamente si è mai vista una cosa del genere. Il quartiere è nato nel 2008". Ugo Baiocchi del Centro operativo ha capito cos’è successo: "l’argine del Foglia ha retto. L’acqua proviene da un fosso che non riesce ad immettere acqua nel fiume, ora troppo alto".