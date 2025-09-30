Da Radio West a Radio Esercito. Un tema inedito a Palazzo Gradari

Storie di popoli e conflitti sulle onde radio. Giovedì 2 ottobre alle 17, la Sala Pallerini di Palazzo Gradari ospita il convegno Da Radio West a Radio Esercito, occasione per presentare il libro di Marco Petrelli "Frequenze Radio di Guerra. Trasmissioni estere, radio clandestine e comunicazioni operative 1934-1999" (Mursia, 2024) e per raccontare un pezzo poco noto della comunicazione militare. A curare l’incontro sarà il generale Luigi Caldarola, presidente di Assoarma e dei Verdi di Gorizia, associazione che celebra nell’occasione il suo decennale.

Tra i relatori, il colonnello Antonio Di Leonardo, comandante del 28° Reggimento "Pavia" di Pesaro, che firma la prefazione del volume. "Frequenze Radio di Guerra" è un saggio che attraversa oltre sessant’anni di storia, dalle prime emittenti segrete della Seconda guerra mondiale fino alle recenti operazioni di peacekeeping. Petrelli, giornalista e fotoreporter, racconta come la radio sia stata arma e ponte: propaganda durante i conflitti, voce dei resistenti, strumento di dialogo nelle missioni internazionali.

Con documenti inediti, il libro mostra come le cosiddette "comunicazioni operative" abbiano influenzato strategie militari e sentimenti popolari, fino all’esperienza di Radio West, emittente italiana del contingente NATO in Kosovo, anticipatrice dell’attuale Radio Esercito.

Il Reggimento "Pavia" è parte rilevante di questa storia. "Il 28° è l’unica realtà di tutte le forze armate che svolge attività di comunicazioni operative", spiega Caldarola. "In tutti i teatri operativi, il 28° è sempre presente perché lo scopo principale del reggimento è quello di informare la popolazione locale delle attività dei contingenti, non solo italiani ma anche NATO: in Libano, Kosovo, Iraq, Afghanistan". Il generale racconta l’approccio dietro ogni messaggio: "Ci sono analisti che studiano le popolazioni e il migliore approccio per parlare loro".

Un lavoro che richiede rigore: "Alla base c’è l’idea che la comunicazione debba essere vera. Le fake news prima o poi vengono smentite e si perde credibilità. Per questo, quello che diffondi deve essere sempre vero. Questo è il principio del 28°".