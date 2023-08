Da Ratti o nei giardini: ecco il dopofestival

Inizia il Rof e dopo la prima, "Eduardo e Cristina", come la tradizione impone, Silvana Ratti aprirà il giardino della sua boutique. La seconda opera in programma è "Aureliano in Palmira", in scena sabato e per il dopo festival gli invitati saranno ospiti del Giardino di Santa Maria della famiglia Vismara-Currò dove, per il secondo anno consecutivo, a fare gli onori di casa saranno Gian Giacomo Vismara insieme alla moglie Dina Maria e i figli Gian Marco, Nicola ed Emanuele.

Ancora alla Vitrifrigo Arena domenica 13 debutterà "Adelaide di Borgogna" e poi, per la prima volta, al posto del Lido Excelsior, la famiglia Filippetti riceverà gli ospiti al Charlie Urban Hotel, l’ex Cruiser, diventato un 4 stelle superior. A chiudere il Festival sarà, il 23 agosto alle 20.30, la Petite Messe Solennelle con il pesarese Michele Mariotti sul podio dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. In questa occasione sarà, per l’ennesima volta, la dinamica signora Paola Pierangeli Tittarelli ad aprire i cancelli della villa sul San Bartolo: "Quando organizzo una cena per il Rof - dice Paola - salto il mare, per cucinare. Per me è un atto d’amore, ripagato dai tanti personaggi conosciuti negli anni alle mie feste del dopo-teatro: celebri cantanti lirici, grandi direttori e registi; questa volta dedico la serata al bravissimo Michele Mariotti e a suo padre Gianfranco che ha inventato questo grande Festival".

Luigi Diotalevi