"Da Scaramucci critiche prive di fondamento"

Scaramucci fornisce informazioni non aderenti alla realtà. Il direttore generale dell’AST Pesaro e Urbino Alberto Carelli interviene per smentire le dichiarazioni apparse ieri sul Carlino a nome del consigliere di minoranza Federico Scaramucci, ma conferma che la direttrice del Pronto Soccorso Sara Mazo si è dimessa. "L’ospedale di Urbino – dice Carelli – è stato oggetto, in questi ultimi mesi, di un importante intervento di riorganizzazione. Si ricorda, tra le azioni intraprese, la nomina del nuovo primario di chirurgia, dottor Contine, che ha preso servizio il 1° ottobre, e del nuovo primario di medicina, il dottor Mucci, il cui posto era vacante da almeno dieci anni. Si è provveduto inoltre a ridurre il ricorso ai gettonisti, limitandoli esclusivamente all’ emergenza urgenza, mediante l’assunzione di personale medico sia presso la medicina, sia presso l’ostetricia e ginecologia che in ortopedia, tutti reparti potenziati e rafforzati che, ad oggi, operano solo con personale interno. Contrariamente a quanto riportato, né oggi né nel periodo estivo, non si è avuta alcuna riduzione di posti letto che sono tutti operativi, così come non è stata chiusa la Murg che è anch’essa pienamente in funzione. Relativamente al personale infermieristico e sanitario, è stato garantito il turn over al 100 per cento e proprio oggi è prevista la selezione per i tecnici di laboratorio, settore in carenza per difficoltà a reperire il personale".

Carelli affronta quindi il capitolo dimissioni: "L’azienda ha preso atto delle dimissioni della dottoressa Sara Mazo e a giorni verrà pubblicato il concorso per individuare il nuovo direttore in modo da garantire la continuità gestionale dell’unita operativa, che ogni giorno ha una media di 45-55 accessi, con due ambulatori di medici sempre garantiti. Quindi nessuna riduzione di posti letto, nessuna riduzione di personale e la Murg è sempre stata operativa. Non si comprende su quali dati il consigliere Scaramucci costruisca le sue critiche che risultano prive di ogni fondamento. L’azienda è intervenuta in un processo di riorganizzazione che ha rafforzato le unità operative che oggi hanno quasi tutte il loro primario, con l’assunzione anche di personale medico e sanitario che ha colmato le carenze degli ultimi anni e che, con il tasso di utilizzo dei posti letto che si attesta mediamente intorno al 71,5 per cento, riesce a far fronte all’intera domanda assistenziale del territorio".

g. v.