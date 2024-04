Da Schubert a Mendelssohn

Oggi alle ore 18 il concerto Schubert, Schumann e Mendelssohn chiude la Stagione concertistica pesarese, proseguendo nel filone della grande musica da camera. Sul palco del Rossini protagonista sarà un sestetto formato da un gruppo di musicisti che vantano carriere di primo livello: Maurizio Baglini al pianoforte, Gabriele Pieranunzi al violino, Simonide Braconi e Francesco Fiore alla viola, Silvia Chiesa al violoncello e Amerigo Bernardi al contrabbasso.

Il direttore artistico dell’Ente Federico Mondelci, commentando l’evento finale, confessa che "per un concertista attivo in veste solistica, ritrovarsi a fare musica insieme è una gioia unica. L’adrenalina data dall’esibirsi da solo sul palco non è paragonabile al legame e all’affiatamento che si crea con gli altri".

In programma un repertorio celeberrimo con il Quintetto con pianoforte “La trota“ di Franz Schubert, il Sestetto op. 110 di Felix Mendelssohn Bartholdy e, al centro, due opere che valorizzano le qualità dei violisti del gruppo. La 64ª Stagione concertistica dell’Ente concerti è realizzata col sostegno del Ministero della Cultura, Regione Marche, assessorato alla Bellezza del Comune di Pesaro e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.

Biglietti da 8 da 20 euro.