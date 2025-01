Da settembre tre nuovi corsi di laurea

Tre nuovi corsi di laurea e l’aggiornamento di uno già esistente, una spinta all’internazionalizzazione, ambienti rinnovati e più progetti di orientamento con le scuole. Sono queste alcune delle novità a didattiche su cui l’Università Carlo Bo sta puntando per affrontare un mercato sempre più complesso e che il prorettore Giovanni Boccia Artieri ha presentato ieri, al tavolo di consultazione con enti, istituzioni e associazioni.

"Abbiamo sempre cercato di innovare con prudenza l’offerta formativa, però il piano strategico ci ha dato un impulso, perciò per l’anno accademico 2025-26 abbiamo preparato tre nuovi corsi di laurea e una trasformazione – ha detto –. Ne introdurremo uno in Chimica con elementi di intelligenza artificiale, che sarà triennale, perché è importante partire dalle basi, e tre magistrali: Comunicazione digitale per la cultura, Lettere moderne, figlio di una scissione dell’interclasse Lettere classiche e moderne, ed Economics and management of cultural resources and territories (Economia e gestione delle risorse culturali e dei territori). Quest’ultimo sarà erogato a Fano, sostituendo quello già attivo – che di fatto era un doppione del corso di Urbino –, e in lingua inglese, per aumentare il bacino dei potenziali immatricolati".

Poi il prorettore ha parlato di didattica online, definendola "un tabù che non deve esserlo, specialmente in una realtà come la nostra", ma rassicurando le associazioni di categoria: "Vogliamo sfruttarla in maniera intelligente e diversa, laddove possibile, per garantire più presenze qui e agevolare i rapporti di presenza a distanza". Quest’anno, gli investimenti hanno riguardato soprattutto il restauro e rinnovamento delle strutture, come l’Aula magna del Polo Volponi e la sede di Fano, ma anche la chiesa di San Girolamo "che sarà completata entro il 31 gennaio e diventerà un’aula conferenze tecnologizzata a tutti gli effetti". Poi, Boccia Artieri ha detto che si vuole promuovere un’internazionalizzazione "ragionevole, supportata da persone che parlino la lingue e da strutture sul territorio. Per esempio, tre dei nostri quattro dottorati sono internazionalizzati e tutti e quattro hanno borse di studio per stranieri". Infine, l’orientamento fatto nelle scuole superiori – e apprezzato dall’Ufficio scolastico provinciale – è passato dai 1.476 studenti raggiunti nel 2022-23 ai 3.054 del ‘23-’24: quest’anno, l’Ateneo porterà parte di tale formazione negli open day.

