Da sindaco e Maffei un “Mea culpa“: "Siamo andati fuori dalle righe"

Venuti meno gli atti che avrebbe dovuto presentare l’opposizione, la seduta di ieri si è svolta celermente, con tre punti all’ordine del giorno. Un unico imprevisto: il consigliere Giuseppina Maffei (Liberi per Cambiare) ha chiesto di prendere la parola per delle scuse ufficiali. "Negli ultimi tempi ho parlato molto coi cittadini, e sono giunta alla conclusione che era doveroso intervenire ufficialmente qui per dire che tutti noi di Liberi per Cambiare dobbiamo chiedere scusa per il comportamento tenuto nell’ultima assise del 28 febbraio. La democrazia e il rispetto delle persone che ricoprono ruoli istituzionali devono essere sopra ogni parte e sopra ogni pensiero politico, perché altrimenti non è più democrazia". Anche il sindaco ha fatto un “mea culpa“, all’interno delle comunicazioni che ha dato sulla ripresa delle attività: "Sono andato fuori dalle righe, così come alcuni consiglieri". Poi, qualche considerazione su presente e futuro: "Abbiamo ripreso il lavoro che in realtà non è mai stato interrotto, perché si lavora dal primo all’ultimo giorno, senza fare campagna elettorale, come fa l’opposizione anche convocando una commissione che sembrava una seduta dell’inquisizione. Ad ogni modo, lavoro tutti i giorni instancabilmente per la città, e lo dimostrano anche gli 82 interventi (per citare solo quelli ultimati) realizzati negli ultimi due anni. Ringrazio la maggioranza che ha espresso volontà di andare avanti e andremo avanti serenamente, anche con coloro che non siedono in consiglio: la mia porta è sempre aperta a tutti". Poi, è stata approvata una variazione al bilancio di previsione per poter finanziare vari interventi che si faranno soprattutto legati ai fondi alluvione. In special modo sulla risistemazione di strade interpoderali: "Parliamo di circa 30 nuovi cantieri – ha spiegato il sindaco – da assegnare tutti entro il 30 giugno 2025". Ultima delibera, presentata dagli assessori Vetri e Fedrigucci, è stata relativa ai due impianti legati alla mountain bike: tre piste da discesa ‘gravity’ in località Monte Scopo e due piste da fast track al Parco dell’Aquilone. Si è deciso di affidare a terzi la gestione dell’impianto, tramite una manifestazione d’interesse.

Giovanni Volponi