Da testimone ad indagato. Anche Arceci nei guai: è accusato di corruzione

e Antonella Marchionni

C’è anche l’ex capo di gabinetto del Comune Franco Arceci sul registro degli indagati per concorso in corruzione nell’inchiesta su Affidopoli. Ieri mattina ha avuto la notifica dell’informazione di garanzia. Gli contestano di aver avuto un ruolo nell’assegnazione di fondi da parte del Comune e nel pagamento diretto delle sponsorizzazioni in favore dell’associazione no profit Opera Maestra. Un ruolo che sarebbe stato svolto in tre affidamenti: i 53mila euro a cui si aggiungono i 20mila della sponsorizzazione ’fantasma’ non rendicontata per il casco di Valentino, i 20mila per i ’lavori idraulici’ in via Nanterre che in realtà sono serviti per il murales dedicato a Liliana Segre e i 30mila pagati per il Palio dei bracieri e per il festival della pizza Rossini nel 2022 a cui si aggiunse una sponsorizzazione di 10mila euro. La perquisizione nei confronti dell’ex capo di gabinetto del sindaco Ricci, lo scorso 10 ottobre, era durata oltre sette ore. Polizia e finanza cercavano i dati contenuti nei cellulari e nei computer. Il 10 ottobre Franco Arceci (in pensione dal 2021 ma rimasto n Comune con un contratto di consulenza) era stato perquisito come "persona informata sui fatti" ma ora la sua posizione è cambiata con la notifica di un suo coinvolgimento nell’inchiesta tanto da aver incaricato un avvocato di assisterlo in queste fasi procedurali. Tra gli indagati con l’accusa di falso è stato iscritto anche il nome del dirigente comunale Eros Giraldi, firmatario della determina relativa alla manutenzione del verde in piazzale d’Annunzio ma che in realtà è servita per pagare il cascone di Valentino.

L’indagine della procura mira a individuare il "regista" dietro al flusso di soldi pubblici (600mila euro in pochi anni) che, dalle casse comunali sono confluiti nei conti delle due associazioni no profit Opera Maestra e Stella Polare. I nomi di Massimiliano Santini, ex membro dello staff del sindaco Matteo Ricci e Stefano Esposto, presidente delle due no profit, sono stati i primi ad essere iscritti tra gli indagati della Procura con l’accusa di concorso in corruzione per quei soldi, pagati dal Comune a getto continuo direttamente ma anche da sponsor esterni interpellati da membri dell’amministrazione comunale per un contributo da versare in favore di eventi tra i più svariati. "Franco Arceci mi ha inviato un messaggio per mettermi a conoscenza di questa informazione di garanzia a suo carico – ha detto ieri il sindaco Andrea Biancani -. Lo stesso ha fatto anche il dirigente Eros Giraldi. Questo non fa venir meno la mia fiducia nei loro confronti. Al momento non prenderò alcun provvedimento. A mio avviso si tratta di passaggi scontati, cioè prevedibili. Potrebbe succedere anche nei confronti di qualcuno che ha un ruolo politico. Potrebbe arrivare un’informazione di garanzia a chiunque della vecchia giunta. Ma noi dobbiamo essere garantisti fino a quando non ci sarà una sentenza che dimostrerà qualche colpevolezza. Andremo avanti anche se tutto questo non mi sta agevolando".