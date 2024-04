Da un mese senza internet: "Perdiamo soldi e lavoro"

In via Roma sono terminati da settimane i lavori di risanamento dell’acquedotto nel tratto che dalla rotatoria di Porta Maggiore porta a Ponte Storto, ma per i residenti di quella zona non sono finiti i problemi. Scavando con le ruspe, infatti, gli operai della Cpl Concordia incaricati da Aset di eseguire quei lavori, hanno tranciato i cavi della Telecom che collegavano il civico 11 di via Roma alla rete telefonica e alla fibra. Isolando di fatto quella palazzina dal resto del mondo. Era il 12 marzo quando si sono bloccate le comunicazioni e da allora ancora nessuno ha risolto il problema.

"Noi ci lavoriamo con internet - si lamenta spazientito Riccardo Barbalich, del CaB centro assistenza bolletta, al piano terra - e da quasi un mese ci troviamo in difficoltà a operare. Il nostro lavoro si basa esclusivamente su internet. Ora abbiamo collegato i computer all’hotspot del cellulare, ma non possiamo stampare o scansionare i documenti. Ogni volta dobbiamo salvare i file sulla chiavetta e andare a stampare in cartoleria, con aggravio di tempo e costi. Non si può lavorare così, per noi e per i nostri clienti. E poi, se arriva una telefonata sul cellulare, cade la rete. E’ un problema e un danno".

Dal canto suo Aset si è scusata per l’inconveniente e ha mandato subito dei tecnici a verificare la situazione. "Poi ha avvisato la Telecom, proprietaria della rete - prosegue Barbalich -. Ma il loro interessamento si è fermato qui. Noi invece stiamo mandando pec a destra e a manca, anche con richiesta di danni per riuscire a smuovere qualcosa. Ma non ci ha mai risposto nessuno. Capisco che Aset facendo un lavoro possa fare un danno, ma poi dovrebbe anche fare in modo che la situazione venga ripristinata prima possibile. Invece non interessa a nessuno che le nostre aziende non riescano a lavorare".

Al primo piano della stessa palazzina, infatti, c’è l’impresa edile Rossi srl costruzioni e restauri. "Mi sto stancando - dice il titolare, Marco Rossi - perché non possiamo più lavorare in queste condizioni. La linea telefonica l’abbiamo deviata su cellulare e non è un grosso problema. Ma per il nostro lavoro la fibra è fondamentale. Da quasi un mese quando salvo un file, lo vedo il giorno dopo. Perché noi non abbiamo un hard disk interno, ma tutta la gestione dell’azienda (4 dipendenti) è in Cloud. Lavorando con l’hotspot è complicato, perché con i telefonini non è che i dati passano velocemente. Si fosse trattato solo di qualche giorno di disagio, non ci saremmo lamentati. Ma si tratta di un mese. Non si capisce perché nessuno intervenga né risponda alle nostre sollecitazioni. Abbiamo contattato tutti: Fastweb, Tim, Aset, Cpl Concordia. Tutto inutile".

Tiziana Petrelli