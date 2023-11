Da una parte il cioccolato, dall’altra il controllo del diabete

ChocoPesaro sì, ma con uno sguardo alla salute. Nella giornata di ieri, mentre si mangiavano cioccolatini e waffles in piazza del Popolo, all’angolo con via Rossini è stato allestito lo stand per la prevenzione del diabete. Tante sono le persone che si sono volute sottoporre al test gratuito - solo in mattinata, dicono, almeno 120 persone -, tra le quali circa 10 persone sono state ritenute a rischio, con la glicemia alta.

Purtroppo il diabete è una patologia sempre più diffusa, soprattutto superati i 35 anni di età, ma anche tra i più giovani sono stati riscontrati molti casi. Come funziona il test gratuito? Prima di tutto viene misurata la circonferenza addominale, dopodiché vengono richieste le informazioni di base tra cui peso, età e se viene praticata attività sportiva.

"Sono venuto qui perché, dopo le ultime analisi, ho notato che avevo i valori un po’ sballati - racconta Mauro Cesarini, sollevato dopo il riscontro diagnostico -. Ho voluto approfittare dello stand perché comunque penso che la prevenzione sia una parte importante della lotta al diabete e, anche se non si vede, ho un po’ di annetti sulle spalle".

Anche la signora Ornella Amadori, di 67 anni, ha voluto prendere parte al check up: "Fortunatamente è andata bene, ho i valori perfetti - commenta -. Vengo qui una volta all’anno, quando vengono organizzati questi controlli. La prevenzione, ovviamente, è tutto. Ammetto, inoltre, di non mangiare nemmeno tanta cioccolata, però ogni tanto mi permetto un qualche sfizio".

Ad aggiungersi alla lista dei controllati, anche il prefetto Emanuela Saveria Greco, la quale ha voluto valutare i valori glicemici: "Penso che questa sia un’iniziativa non importante, bensì fondamentale - spiega il prefetto -. I risultati sono buoni, quindi sono tranquilla, ma il fatto è che ci stiamo tutti quanti un po’ ’impigrendo’, con il risultato che poi ci sono sempre più casi di diabete. Purtroppo, con il poco tempo che ho, non sempre riesco a mangiare le verdure, che aiutano tantissimo la prevenzione, ma ogni tanto mi concedo della frutta".

Tra le domande che vengono poste, infatti, c’è anche quella fatidica: mangia la frutta? Da come raccontano all’interno dello stand, molte persone rinunciano a questo alimento, per via di abitudini alimentari sbagliate, perché abituati a mangiar fuori, e non ultimo anche a causa dei continui aumenti dei prezzi.