Da Urbino a Zelig, “Pepemauro“ ora vola

Un urbinate alla finale di Zelig Open Mic: è Stefano Mauro, in arte Pepemauro, attore, cantautore e comico nato in Calabria ma urbinate d’adozione da trentacinque anni, quando ci venne per studi. Il 18 gennaio si giocherà a Pedaso (Fermo) l’accesso al tempio della comicità italiana.

Se l’aspettava di arrivare alla finale che porta a Zelig?

"Sinceramente no. E nemmeno che il pubblico a teatro, che non mi conosceva, mi votasse. Il 14 dicembre ci sono state le semifinali, in cui c’era la comica Valentina Persia come madrina, alle quali ho passato il turno. Ho portato uno sketch di sette minuti in cui mi sono messo nei panni di un personaggio di commedia dell’arte creato da me, che ho chiamato Bart Battifulli: è un poeta esploratore, protagonista del mio spettacolo che porto in scena a Parigi da alcuni mesi, intitolato “Mio cugino italiano“. A Zelig Open Mic ne ho portato un estratto, che evidentemente è piaciuto".

Com’è arrivato alle selezioni?

"Ormai faccio teatro da anni, ero a Milano, mi hanno visto, mi hanno notato e sono stato chiamato direttamente alle semifinali grazie a un video inviato in redazione di un mio spettacolo fatto a Parigi".

Uno spettacolo in francese?

"No, in un caffè teatro di Parigi per italiani o italofoni, organizzano un comedy-show di cui avevo le riprese: ho mandato quello ed è piaciuto".

Di cosa parla lo spettacolo e quindi lo sketch che presenta a Zelig?

"Racconta del mio viaggio per ritrovare mio cugino che è partito per un luogo ignoto lasciando a casa soltanto un diario di poesie e delle maschere della commedia dell’arte. Per trovarlo, dovrò dar vita io stesso alla sua maschera, tra sogni e scoperte, e in fin dei conti alla ricerca di me stesso. Sono molto felice tra l’altro che per la prima volta uno spettacolo che affonda le basi nella commedia dell’arte sia arrivato a Zelig".

Quanto c’è di Urbino nei suoi spettacoli?

"Tanto: anche se lavoro a Parigi dal 2016, devo tanto a Urbino, ho frequentato il teatro Aenigma con le lezioni di Francesco Gigliotti; ho seguito Michele Pagliaroni, Donatella Marchi e Carlo Boso, che dirige con Danuta Zarazik l’Accademia Internazionale delle Arti dello Spettacolo di Versailles, istituzione che ho frequentato quando sono venuto in Francia. Poi a Parigi ho fatto di tutto, persino teatro nei vagoni della metropolitana".

Lei è anche cantautore…

"Faccio ogni tanto anche dei concerti, e ho fuso spesso teatro e musica nel mio lavoro. Sulle piattaforme di streaming ci sono diversi miei brani, come Pepemauro".

Da dove deriva il suo nome d’arte?

"Pepe è il cognome di mia madre e Mauro di mio padre: per par condicio li ho voluti mettere insieme".

Cosa si aspetta dalla finale?

"Vincerà solo uno su dodici, sarà difficile. Però è una bellissima esperienza per il mio percorso e mi fa anche molto piacere rappresentare Urbino. Anzi, se ci fosse qualche urbinate che vuole venire a Pedaso a passare una bella serata e a votarmi, lo aspetto!".

Giovanni Volponi