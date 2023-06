Da Urbino al Pelingo, la tradizione continua

Una tradizione che si ripete da ormai quarantaquattro edizioni, quella del pellegrinaggio a piedi da Urbino al Pelingo. Ieri mattina alle 6 non erano in tanti a partire al santuario di Ca’ Staccolo assieme all’arcivescovo Salvucci e a don Fabio Pierleoni, ma cammin facendo il numero è salito fino a circa centocinquanta persone: questo il numero di quelle giunte al santuario acqualagnese. Il gruppo è passato come sempre per la Strada Rossa (dove l’arcivescovo si è staccato per andare alle celebrazioni della Repubblica a Pesaro), poi per i campi e le colline, tra canti e preghiere, ricordando l’ideatore don Umberto Brambati.

g. v.