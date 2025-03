Da Urbino Capoluogo il mondo del restauro con le nuove tecniche

Il mondo del restauro è stato protagonista dell’ultimo incontro promosso dall’associazione Urbino Capoluogo. Ospite d’eccezione, la docente di chimica dei beni culturali Silvia Prati, dell’università di Bologna. "La nostra sfida quotidiana – ha detto Parti – è preservare ciò che sta sotto lo strato da eliminare nei restauri, parliamo di decimi di millimetri. Per questo nel corso dei decenni sono varie le metodologie messe a punto, e ancor oggi se ne trovano sempre di nuove: l’ultima è l’inserimento di nanoparticelle ottenute dalle seppie, che se esposte a luce aumentano la temperatura, e quindi favoriscono l’ammorbidimento dello strato da rimuovere, un aiuto spesso fondamentale per agire al meglio su opere delicate. Infine, la chimica può aiutare nell’attribuzione dei dipinti: un esempio su tutti, gli Uomini Illustri dello Studiolo, che si è scoperto essere stati dipinti a più mani, quindi sia da Berruguete sia da Giusto di Gand, per aver ritrovato nelle tavole zone con strati di colore diversi, cosa a occhio nudo impossibile da rilevare".

Il microfono è poi passato a Michele Papi, restauratore urbinate e già docente alla Carlo Bo, che ha tenuto una relazione sulla figura del restauratore e la sua importanza nel tramandare una corretta manutenzione del patrimonio, nonché sui lavori svolti dalla sua ditta “Il Compasso“ nella città ducale: da ultimi, la pulitura del monumento di Umberto Mastroianni alla fortezza e delle due lapidi nell’atrio del Collegio Raffaello. Prossimi appuntamenti dell’associazione, venerdì 14 e sabato 15 marzo, rispettivamente per la presentazione del romanzo “La Corte dei Veleni“ e per un incontro col generale dei carabinieri Giovanni Nistri.

g. v.