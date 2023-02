"Da Vallefoglia a Pesaro con il bus del futuro" Trasporti: Ucchielli corre con la Regione

Vallefoglia sarà tra i primi Comuni nelle Marche ad avere un collegamento con Pesaro tramite un "bus rapid transit light". Cioè? "E’ assolutamente una novità – ha spiegato ieri in Provincia, l’assessore regionale Francesco Baldelli, in occasione dell’incontro sulle opportunità di sviluppo economico che arriveranno dal 1,4 miliardi di euro di finanziamenti europei alle Marche –. In Italia ce ne sono pochissime, mentre in Europa è presente solo in capitali all’avanguardia. Si tratta di un segmento ibrido o totalmente elettrico dedicato al trasporto pubblico locale. Parte degli 11 milioni di contributi per lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico sostenibile, la Regione la destinerà per finanziare il progetto pilota di Vallefoglia nelle Marche".

Apriti cielo. Nella sala del consiglio provinciale, gremita di sindaci, amministratori ed esponenti del mondo produttivo si è liberato un divertito brusio.

"Eccolo: Ucchielli c’è riuscito". è stato il commento sorpreso di un amministratore di lungo corso che si è ricordato della leggenda della “metropolitana leggera o di superficie“ che avrebbe collegato Pian del Bruscolo fino a Pesaro. In effetti per anni avere un trenino elettrico di collegamento continuo con la costa è stato il pallino di Palmiro Ucchielli, già presidente della Provincia e attuale sindaco di Vallefoglia. Il senatore per anni è stato sostenitore assoluto del progetto di “Città Futura“, la pentapoli che sarebbe dovuta nascere dalla fusione dei cinque Comuni della bassa valle del Foglia (Sant’Angelo in Lizzola, Monteciccardo, Colbordolo, Montelabbate e Tavullia). Quindici anni dopo, quel progetto urbanistico, vincitore di un premio alla Biennale d’architettura a Venezia, è vagamente sfumato ma ieri, a sentire l’annuncio dell’assessore Baldelli, quella visionaria dimensione è riemersa. In teoria più del mezzo a caratterizzare il bus rapid transit light è il tipo di infrastruttura che permette al veicolo di percorrere una corsia ad esso dedicato, distinta dal resto della viabilità stradale. "Quello di Vallefoglia sarà un progetto pilota – ha ribadito Baldelli –. Abbiamo ricevuto una richiesta precisa dal sidaco di vallefoglia per un collegamento sicuro, rapido e continuo con il capoluogo. Ucchielli cercava una soluzione ferroviaria. L’investimento, in quel caso non poteva dipendere da noi in Regione. E soprattutto non in tempi rapidi. Con l’assessore Brandoni abbiamo trovato questa soluzione che risponde pienamente alle esigenze".

Solidea Vitali Rosati