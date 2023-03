Da vandali diventano ’boy scout’

Da vandali a "boy scout". Avevano distrutto a calci un distributore dell’acqua vicino al Fanocenter, ma con il risarcimento dei danni (devoluto in beneficenza) e 144 ore di lavori socialmente utili hanno evitato la condanna. Si sono messi al servizio di un circolo per anziani e, guanti e ramazza, hanno pulito le strade. Loro sono due amici di Fossombrone, di 25 e 26 anni, incensurati.

Una notte di maggio 2019, si ritrovano al Fanocenter e non trovano di meglio da fare che prendersela con il distributore di acqua. La gragnuola di calci lo devasta. Danni per 4mila euro. Poi se ne vanno. Ma la sorpresa arriva via posta, col decreto di citazione a giudizio. Assistiti dagli avvocati Elisabetta Valentini e Camilla Davico, ammettono la colpa, scelgono la messa alla prova e di mettersi al servizio dell’Auser. Il proprietario ripara i danni grazie a un’assicurazione. Non vuole nulla dai ragazzi che scelgono di donare un paio di migliaia di euro all’Auser. Ieri la verifica del giudice che ha dichiarato estinto il reato.

e. ros.