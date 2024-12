Da Zanvettori all’ultima castellana. Come è nato il mito di Gradara

Non solo Paolo e Francesca: altri personaggi, ben più vicini e noti a noi, hanno fatto la storia della Rocca di Gradara. E una mostra, fino al 9 marzo 2025, li celebra. “Da Zanvettori all’ultima castellana. Le stanze private della Rocca di Gradara“ rivela la storia privata della fortezza prima che diventasse il museo più visitato delle Marche. Curata da Stefano Brachetti, direttore della rocca, e dallo storico dell’arte Fabio Fraternali, il visitatore – all’interno del percorso di visita del museo – è catapultato nelle atmosfere del Novecento, quando l’edificio veniva restaurato e salvato dalla rovina e dall’oblio; quando le camere affrescate e le sale sontuosamente arredate accoglievano l’élite della società del primo e secondo dopoguerra; quando alcuni ambienti venivano aperti alla curiosità dei primi turisti della riviera e nel cortile d’onore si ospitavano eleganti soirées musicali.

"L’intento – spiegano i due curatori – è far conoscere al grande pubblico i protagonisti di questi anni di splendore, gli ultimi proprietari che abitarono la Rocca dagli anni ‘20 agli anni ‘80 del secolo scorso. A cominciare da Umberto Zanvettori, o meglio “il nobile Uomo Signor Conte Commendatore ingegnere“, come veniva chiamato quando era in vita. E con lui, la prima moglie Mariquita De Forns y Lleo e la seconda, Alberta Porta".

Memorie, oggetti e cimeli (in parte prestati da collezionisti privati) che si ammirano attraversando le stanze della rocca riportano gli ambienti, quanto più possibile, alla loro perduta dimensione privata, restituendole il fascino di principesca dimora del Novecento, facendo conoscere gli interessi degli ultimi proprietari, i loro legami con la storia recente, la nascita del mito gradarese di Paolo e Francesca e la conseguente fortuna turistica della Rocca e del borgo. Il percorso di visita è impreziosito, grazie alla collaborazione con Cereria Terenzi, da una serie di evocative fragranze volte a donare agli ambienti della Rocca un carattere magico ed irripetibile. Completano la narrazione i contenuti di approfondimento audio e video accessibili tramite QRcode. Dopo l’acquisto di Zanvettori datato 1920 e gli imponenti restauri, seguendo la moda d’inizio Novecento, il fortilizio fu riportato ai fasti della sua epoca d’oro, in un rivisitato Medioevo-Rinascimento; le stanze vennero allestite come evocativi scenari delle vicende dei personaggi che, tra leggenda e storia, vi avevano abitato, su tutti gli amanti Paolo e Francesca di dantesca memoria; gli interventi videro l’avvicendarsi di importanti figure nel campo del restauro e delle arti decorative di quel tempo come, l’architetto Gustavo Giovannoni, il decoratore Guido Enrico Fiorini, il decoratore Antonio Mostardini di Siena e il pittore abruzzese Carlo Patrignani. La riconoscenza della comunità gradarese allo Zanvettori venne ribadita il 24 maggio 1923, quando Umberto venne nominato sindaco di Gradara. Ma a tutti gli effetti continua ancora ai nostri giorni, visto che da lì partì quel turismo che fa oggi di Gradara la “capitale del Medioevo“.

Giovanni Volponi