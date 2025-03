Dagli armadi spuntano hashish e marijuana

Hanno visto un certo movimento, ieri mattina presto, intorno alle 7, i residenti di Borgo Santa Maria, per l’esattezza quelli che abitano nei pressi di via Farini. Qualcuno ha segnalato infatti il passaggio di auto e furgoni dei carabinieri da una delle quali a un certo punto è sceso anche un cane anti-droga.

Serviva a scovare della droga che i militari sospettavano ci fosse all’interno di una delle case della zona, e in effetti la droga poi è stata trovata. Non solo a Borgo, per l’esattezza. Le pattuglie dei carabinieri sono andate infatti poi anche a Montecchio, e qui, sempre all’interno di una abitazione, e sempre con l’aiuto del fiuto del cane antidroga, è stato trovato altro stupefacente. Probabilmente i carabinieri cercavano anche la cocaina, in realtà hanno trovato hashish e marijuana. In tutto 70 grammi, ovviamente sequestrati.

La droga era nascosta all’interno di armadi, nei due appartamenti, non è chiaro se già confezionata per la vendita. Ambedue i possessori, due italiani, intorno ai 30 anni, sono stati denunciati dai carabinieri alla procura per detenzione di droga a fini di spaccio.